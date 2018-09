"Este doar punctul meu de vedere, nu m-am consultat cu alti colegi. Din punctul meu de vedere, da (ar trebui sa faca un pas in spate, n.r.). (...) Este doar punctul meu de vedere, nu m-am consultat cu nimeni, nu am cerut acceptul nimanui. Ori schimba modul de lucru si renunta la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane - multe care nici nu fac parte din Guvern - deci ori schimba total modul de lucru, dar nu cred ca poate sa lucreze in acest sens, pentru ca ar fi facut-o - daca poate, ar fi minunat - daca nu, cred ca o retragere ar fi benefica pentru partid, dar nu atat mai putin pentru partid, cat pentru tara", a precizat Firea, intrebata fiind daca Liviu Dragnea ar trebui "sa faca un pas in spate".

In ce priveste persoanele cu care se consulta Dragnea, Firea a mentionat ca sunt "cativa apropiati", mai mult din afara partidului, iar apropiatii din interiorul partidului sunt "din ce in ce mai putini", scrie Agerpres.



"In ceea ce priveste propunerile legislative sau initiativele guvernamentale care sunt cu impact public, care sunt mai sensibile, care trebuie comunicate si explicate in mod public, cred ca ar fi fost mult mai intelept si democrat sa discute anterior cu membrii BPN, cu membrii Comitetului Executiv, pentru a gasi cele mai bune solutii. A crede ca doar un consilier sau a crede ca doar un consultant detine adevarul absolut nu este in regula. De ce? Pentru ca intreaga echipa sufera. Nu acei consilieri sau nu acei consultanti deconteaza, ci noi toti, ca echipa. (...) Este nedemocratic ca vicepresedintii partidului si membrii comitetului executiv sa afle lucruri importante despre Guvern si Parlament de pe surse, de pe site-uri", a afirmat Firea.

Potrivit acesteia, sunt multi membri ai PSD, chiar vicepresedinti, care dupa caderea Guvernului Tudose au aflat "pe surse" sau din presa care sunt candidatii pentru functia de premier. Firea a adaugat ca acest lucru "nu este normal".

"Seara a propus-o pe doamna Carmen Dan. Pentru ca au fost cativa colegi pe care i-a chemat si s-au opus, a schimbat cu doamna Dancila, dar restul, practic, aflau pe surse", a declarat ea.

Intrebata de ce s-au opus membrii PSD consultati unei nominalizari a lui Carmen Dan, Firea a raspuns ca nu a fost de fata, dar ca acestia i-au spus ca "nu poate fi tot Guvernul de la Teleorman".

"Doamna Dancila, avand aceasta anvergura europeana, nu a fost considerata ca o exponenta a judetului Teleorman. S-a considerat ca este un europarlamentar roman, la al doilea mandat, cu o relatie buna la Bruxelles cu oameni politici influenti din Europa. Spun sincer ca am sustinut-o si ca Bucuresti a fost prima organizatie, impreuna cu Ilfov, care i-am acordat public sustinere si chiar nu regret acest lucru", a declarat Firea.