"Prezidentiabilul lui Dragnea ii raspunde Presedintelui Iohannis in scandalul din CSAT

In conditiile in care nu sunt bani pentru salarii, iar oamenii mor in spitale, prelungirea acestui razboi politic demonstreaza doar disperare. Sa muti scandalul de data aceasta pe stenogramele din CSAT este mai mult decat penibil.

Pesta porcina se extinde, iar Guvernul nu face nimic. Mineriada lui Dragnea a gazat romanii, iar Membrii Guvernului se intrec in a minti public.

Guvernul Dancila trebuie sa plece, tara este in criza totala!", a scris Eugen Tomac pe Facebook.