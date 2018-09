"Orice intarziere a rectificarii bugetare poate sa creeze efecte negative la nivelul economiei. In primul rand, partea de salarii - luna septembrie, in cazul amanarii rectificarii, practic ramane neacoperita pentru o serie de entitati la nivel public. De asemenea, blocajele de 10%, pe care legea bugetului le-a prevazut pentru diferite structuri in parte - daca se mentine un astfel de blocaj, partea de investitii atat la nivel central, cat si la nivel local poate sa aiba de suferit, in sensul ca se pot intampla intarzieri si, desigur, cu penalitati sau chiar cu blocaje in derularea de proiecte publice", a afirmat Teodorovici, la Palatul Victoria.

Totodata, el a precizat ca Guvernul incearca sa aprobe "o rectificare bugetara extrem de necesara si de utila, in bunul mers al economiei".

"Avem proiecte de investitii in zona de drumuri judetene, comunale, strazi, alimentare cu apa, canalizare, scoli si alte astfel de proiecte necesare la nivelul autoritatilor locale", a aratat Teodorovici.

"Sunt prevazute sume importante in propunerea de rectificare (...) pentru a asigura plata compensatiilor pentru animalele sacrificate, astfel incat fiecare om care a avut de suferit sa primeasca, totusi, o compensatie. De asemenea, achizitionarea de dezinfectanti, incineratoare mobile, transportul animalelor sacrificate si alte astfel de activitati care impun actiuni imediate si (...) cu efect bugetar, pentru a regla lucrurile, asa cum este normal", a spus Teodorovici.



Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect privind rectificarea, in care sa renunte la taierile bugetare in zona securitatii nationale. El a aratat ca in sedinta CSAT nu s-a putut obtine consens, astfel ca avizul necesar pentru rectificarea bugetara nu a putut fi emis.