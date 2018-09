Gabriela Firea a afirmat ca nu se asteapta sa-i fie retras sprijinul politic. "Sprijinul de la guvernare nu prea a fost si deci nu prea au ce sa-mi retraga. Sprijinul politic ar trebui sa fie propus de cineva si aprobat de colegi. Eu nu cred ca se va ajunge pana intr-acolo", a raspuns Gabriela Firea, la iesirea de la Parchetul General, intrebata daca se asteapta sa i se retraga sprijinul de catre PSD.

Aceasta a aratat ca, daca despre ea se poate spune ca i s-a alaturat presedintelui Iohannis, inseamna ca "in Romania domneste manipularea".

"Raman membru al PSD, nu ma dezic de aceasta formatiune politica, ma alatur nu adversarilor nostri, ci colegilor mei care inteleg ca lucrurile nu au luat-o totusi pe fagasul corect si bun in partid. Si dorim, daca se va putea, sa contribuim la mai binele acestei formatiuni politice, pentru ca avem o raspundere fata de toti romanii. Si nu ne mai putem permite nici sa inchidem ochii, nici sa mai permanentizam ce se intampla acum si nici sa acceptam aceasta manipulare - ca daca cineva indrazneste sa faca vreo afirmatie sau sa ridice vreun subiect este imediat catalogat - ca a fost racolat de servicii secrete, ca a fost racolat de adversari, ca a fost racolat de Iohannis. Daca despre mine se poate spune asa ceva inseamna ca in Romania domneste manipularea. Eram la Bacalaureat la Revolutie, nu am fost membra a PCR, nu am fost membra a niciunei structuri de securitate si nici nu voi fi. Nu sunt nici 'acoperit', nici 'descoperit' si nimeni nu crede aceste lucruri care se spun direct sau indirect pe surse pe anumite site-uri manipulatoare. Asa ca, pana la urma, cred ca adevarul va invinge, chiar daca imi este greu acum si imi este foarte greu, dar sunt convinsa ca dupa aceasta furtuna va rasari si soarele", a aratat edilul Capitalei, potrivit Agerpres.

Gabriela Firea a reafirmat ca nu va candida "sub nicio forma" la alegerile prezidentiale.

"Chiar vreau sa-mi duc la bun sfarsit toate proiectele la Primaria Capitalei, chiar imi pare rau ca, din nefericire, am fost boicotata din prima zi la marile proiecte ale Capitalei si lasata sa rezolv doar probleme medii si mici. (...) Probleme ca fuziunea ELCEN-RADET, probleme ca transferarea centurii Capitalei si a Metroului catre Primarie nu sunt (...) un moft al Gabrielei Firea, ci ele trebuie sa se intample de indata si de urgenta. Si sunt de doi ani de zile primar, de un an si jumatate Guvernul este format din colegi de-ai mei si lucrurile treneaza. Si nu stiu, am asa un sentiment ca parca nu stiu ce asteptam", a mentionat primarul general.