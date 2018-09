Ea a mentionat in acelasi timp ca a fost "probabil neobisnuit sa se discute atata despre prefect", pentru ca nu prefectul conduce actiunea de aparare a institutiilor si a ordinii publice.



"A fost probabil neobisnuit sa se discute atata despre prefect, pentru ca nu prefectul conduce operatiunile si nici nu pregateste actiunea in apararea institutiilor si a ordinii publice. Deci e prea multa discutie despre prefect. (...) Nu sunt nicio victima. De ce as fi victima? Eu imi vad de treaba mea, de atributiile mele, stiu ce am de facut. Nu sunt victima nimanui si nimeni nu o sa ma transforme pe mine in vreo victima, oricat ar incerca. Nu ma simt victima, nu ma simt oropsita, eu imi vad de treaba mea si de atributiile mele si atata vreme cat in statul roman, legislatia si drepturile omului se respecta, eu nu imi fac probleme. Eu dorm linistita pe perna. Nu am facut nimic ilegal, nu am facut nimic imoral, nu dau vina pe altii", a aratat ea, intr-o declaratie acordata presei.

Prefectul a precizat ca nu intentioneaza sa renunte la functie

"Nu renunt la aceasta functie pentru ca nu am gresit cu nimic si nu am de ce sa renunt", a spus ea.

Speranta Cliseru a sustinut ca si-a asumat responsabilitatile care i-au revenit, chiar daca putea trimite un reprezentant in locul sau.



"M-am dus eu acolo. Nu in piata, eu nu am fost prin piata, nu ma plimbam pe acolo - ca nu m-a vazut nimeni - am fost in locul in care mi s-a indicat sa ma duc, ca un om disciplinat. Eu sunt administrativ, nu sunt militar, nu sunt seful jandarmilor", a precizat ea.

In ce priveste faptul ca a fost invitata la Comisia de aparare din Senat, fara a fi audiata, prefectul a replicat ca se prezinta "disciplinat" de cate ori e chemata, deoarece respecta institutiile statului, scrie Agerpres

"Daca dumnealor au considerat ca trebuie sa amane aceasta audiere, am plecat", a adaugat ea.

Cliseru: Nu simt eu un conflict intre mine si doamna Carmen Dan

"Nu simt eu un conflict intre mine si doamna Carmen Dan, ca nu am avut niciun conflict cu dumneaei. (...) Daca doamna ministru o sa ma cheme sa discutam o sa ma duc. Sunt cu fruntea sus. (...) Nu am niciun conflict cu dumneaei, nici nu as avea cum. Dumneaei este ministru, eu respect functiile si ierarhia in cadrul institutiei in care lucrez", a aratat Cliseru.

Intrebata daca exista un conflict intre ea si ministrul Carmen Dan, prefectul Capitalei a negat acest lucru.Prefectul a mai declarat ca nu a vazut print-urile referitoare la discutiile sale cu un secretar de stat din Ministerul de Interne si ca nu stie exact ce anume vizau acestea.

"Eu am discutii cu multa lume si cu domnul secretar de stat am avut discutii, de asemeni, dar nu stiu la care dintre discutii s-a referit dumneaei (ministrul de Interne, Carmen Dan, n.r.)", a spus ea.

Comisia de aparare din Senat a eliminat marti de pe ordinea de zi audierea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, si a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, pe tema protestului din 10 august. Propunerea de eliminare a apartinut senatorului Serban Nicolae, pe motiv ca invitatia nu a fost stabilita de toti membrii comisiei, ci doar de o parte a conducerii acestei comisii, fara respectarea regulamentului.