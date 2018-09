"Cred ca s-a incercat ca prefectul sa fie scos tap ispasitor, dar ancheta va releva faptul, aici sunt subiectiva, ca nu are nicio vinovatie, prin prisma faptului in special ca, cel putin din cate stim, din cate ne-am informat, nu avea cum sa aiba acces doamna prefect la secrete de servicii si la ordine militare.

In primul rand, fiind un prefect foarte nou la momentul mitingului, de trei saptamani, nu avea nici macar certificat ORNISS si acces la astfel de informatii, pentru ca din data de 5 iulie doamna Cliseru era prefect. Prin urmare, n-a facut altceva decat, conform legii, la solicitarea reprezentantului Jandarmeriei aflat in acea camera de la Piata Victoriei, sa contrasemneze, deci nu sa scrie, acest ordin care fusese deja scris, intocmit, de catre reprezentantul Jandarmeriei, pentru ca asa precizeaza legislatia in vigoare", a spus Firea, citata de stirileprotv.ro.