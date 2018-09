Presedintele a explicat, intr-o declaratie de presa la Cotroceni, ca, avand in vedere faptul ca este vorba despre o rectificare pozitiva, este inexplicabila taierea bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale.

Klaus Iohannis a precizat ca sefii respectivelor institutii au precizat ca, in aceste conditii, nu pot fi indeplinite obiectivele stabilite tot de CSAT.

Prin urmare, nu s-a putut obtine consensul necesar avizului CSAT, a anuntat presedintele, precizand ca, in aceste conditii, a decis suspendarea sedintei, pentru ca Guvernul sa elaboreze un nou proiect de rectificare si sa reia discutiile cu institutiile vizate.

"Guvernul a publicat in august un proiect de rectificare bugetara, un proiect care reprezenta o rectificare bugetara puternic pozitiva, adica s-au alocat mult mai multi bani in plus decat in bugetul initial. Asa a si fost prezentata rectificarea, asa s-a si dorit. Totusi, spre suprinderea multora, nu doar a celor din domeniul securitatii nationale, pe o rectificare puternic pozitiva Guvernul a propus taieri semnificative la foarte multe institutii importante din zona securitatii nationale. Acest lucru nu a fost la niciun moment explicat'', a spus seful statului, dupa sedinta CSAT.

''Nu s-a putut obtine consens, adica unanimitate in CSAT, si nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificarea bugetara. Am luat decizia sa suspend sedinta CSAT, deoarece, dupa parerea mea, rectificarea bugetara este necesara, dar, pe de alta parte, nu putem face abstractie si nu dorim sa facem abstractie de la principiul colaborarii loiale intre institutiile statului. Si atunci, prin suspendarea sedintei CSAT, am creat posibilitatea Guvernului sa revina cu un nou proiect de rectificare, sa renunte la aceste taieri bugetare in zona securitatii nationale, care in niciun caz nu pot fi explicate decat eventual printr-o sintagma de tip 'sicana politica', sa se revina la discutii, la colaborari si imediat ce situatia va fi remediata se va putea obtine avizul CSAT", a precizat seful statului.

El a amintit ca avizul CSAT nu este unul facultativ.

"Este o obligatie acest aviz al CSAT atunci cand se discuta bugetele institutiilor din domeniul securitatii nationale. Asta ca sa inteleaga toata lumea ca nu este in niciun caz o chestiune facultativa sau optionala", a subliniat presedintele Iohannis.

Acesta a precizat ca, desi legea prevede un termen de 30 de zile pentru discutarea acestor acte normative in CSAT, a stabilit sedinta Consiliului pentru marti.

"Intre timp, Guvernul a publicat un nou proiect de rectificare bugetara si mai optimista rectificarea, deci se aloca aproximativ 3,5 miliarde de lei in plus fata de prima varianta. In aceste conditii este inexplicabil, nici nu fost explicat, de ce s-a insistat in continuare pe diminuarea fondurilor institutiilor din domeniul securitatii nationale. Aceste chestiuni au fost prezentate si astazi in CSAT, Guvernul nu a venit cu niciun fel de explicatie pentru aceste taieri, pe de alta parte directorii serviciilor si institutiilor ne-au prezentat situatia din punctul lor de vedere, aratand foarte clar ca in aceste conditii de taiere nu se pot atinge obiectivele stabilite tot in CSAT, tot cu acest Guvern, in prima parte a anului 2018", a spus Iohannis.

Seful statului a subliniat, in context, ca este numai raspunderea Guvernului ce se intampla in continuare.

"Este nevoie de bani in foarte multe sectoare. Am spus din capul locului ca asa este, ca este necesara o rectificare bugetara, dar nu este admisibil sa punem in dificultate securitatea Romaniei in conditiile in care rectificarea este una puternic pozitiva si nu exista niciun fel de motivatie pentru taieri bugetare intr-o zona atat de sensibila, cum este cea a securitatii nationale. Romania este o tara sigura, romanii sunt bine aparati, dar aceste lucruri nu vin de la sine, le avem fiindca avem institutii, servicii performante care garanteaza romanilor aceasta securitate, ea nu trebuie si nu poate sa fie diminuata pentru niste considerente de politica marunta", a afirmat Iohannis.

Presedintele a conchis ca asteapta un nou proiect de rectificare bugetara din partea Executivului.

"Astept si asta le-am spus membrilor Guvernului sa revina cu un nou proiect de rectificare bugetara care elimina aceste taieri inexplicabile daca vrem sa fim oameni seriosi. Daca dorim sa insistam pe niste sicane politice atunci lucrurile s-ar putea sa se corecteze un pic mai greu", a aratat seful statului.

La sedinta prezidata de presedintele Klaus Iohannis au participat premierul Viorica Dancila, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ministrul Economiei, Danut Andrusca, seful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca, seful SIE, Gabriel Vlase, consilierul prezidential Ion Oprisor, secretarul CSAT Mihai Somordolea.

Seful SRI, Eduard Hellvig, a fost inlocuit de Razvan Ionescu, prim adjunct.