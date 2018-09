"Sper sa existe consens (pe rectificarea bugetara, n.r.) in sedinta CSAT, dar nu obligatoriu. Nu este un aviz obligatoriu. Deciziile se iau pe baza de consens. Lucrurile se vor clarifica si cine mai are nevoie de argumente in plus, le voi oferi acolo pentru ca acesta e motivul pentru care ne intalnim. Nu poate fi conditionata de un aviz pozitiv de la CSAT. Daca o decizie va fi blocata, vom merge inainte cu rectificarea", a declarat Teodorovici, potrivit Adevarul.ro

Teodorovici a spus ca au intervenit mai multe modificari in rectificarea bugetara de la momentul de la care Ministerul de Finante a postat pe site prima varianta.

"Atunci era un document indicativ. Au mai fost discutii, s-au alocat sume importante pentru Ministerul Dezvoltarii la nivel local. Am spus clar ca la Ministerul de Finante nu o sa gaseasca usile inchise cand se doresc investitii", a adaugat ministrul.