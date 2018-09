"Nu intentionez sa demisionez de la Ministerul Justitiei", afirma Toader la finalul unei postari care incepe cu formula "Simple precizari!" si continua cu prevederea legislativa in baza careia a solicitat sa ocupe un post de notar public, fara examen.

"Dupa incetarea mandatului ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost numit, judecatorul Curtii Constitutionale poate opta pentru intrarea in avocatura sau notariat, fara examen"-art. 69 aln 4) din Legea nr. 168/ 2018, pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/ 1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 595 din 12 iulie 2018", mentioneaza ministrul.



Ministrul Justitiei Tudorel Toader a cerut admiterea in Uniunea Notarilor Publici, fara examen, la Iasi, lucru permis intrucat are calitatea de fost judecator al Curtii Constitutionale, ministrul solicitand apoi suspendarea din Uniunea Notarilor, pentru a nu se afla in incompatibilitate, scrie News.ro.

Ordinul prin care a fost pusa in aplicare decizia de admitere a solicitarii lui Tudorel Toader, fiind instituit un post de notar la Iasi pentru un judecator CCR, a fost emis o saptamana mai tarziu, fiind semnat de secretarul de stat in Ministerul Justitiei Nicolae Liviu Popa.