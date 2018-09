"In ceea ce priveste declaratia pe care am facut-o, bineinteles ca mi-o mentin, ea este concordanta cu realitatea, ea este concordanta cu ceea ce practic a declarat si Guvernul american. Consider ca am spus un adevar si consider ca am lucrat in interesul national. Nu inteleg cum poate cineva sa afirme ca am interferat cumva in politica americana, cand este vorba de o persoana privata. N-am vazut nici cel mai gest, atitudine sau declaratie din partea americana care sa ne confirme acest lucru. Daca exista un interes politic pentru a pleca din aceasta functie - si vad ca exista - acesta este determinat de ratiuni politice care trebuie explicate. Eu nu mi le explic, nu are legatura cu diplomatia si cu faptul ca mi-am facut datoria in interesul national romanesc", a declarat Maior la Parlament, inaintea audierilor din Comisia de control a activitatii SRI.

El a mentionat ca nu a discutat pe aceasta tema cu presedintele Klaus Iohannis, ci doar cu ministrul de Externe, Teodor Melescanu.

"Nu am avut nicio discutie cu domnul presedinte, am avut ieri (luni - n.r.) o discutie cu domnul Melescanu in care am explicat foarte detaliat argumentele, care cred ca reprezinta pana la urma un punct de vedere valid", a mentionat Maior.

El a refuzat sa precizeze daca Melescanu a inceput procedura de revocare a sa din functie.

George Maior a venit marti la Parlament pentru a fi audiat in Comisia pentru controlul activitatii SRI, audieri care se refera la activitatea sa de director al serviciului de informatii, scrie Agerpres.

Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, a transmis la finalul lunii august o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cerea verificarea protocoalelor Parchetul General - SRI si stoparea presiunilor asupra judecatorilor.