"Da, am discutat sambata seara (cu Corina Cretu - n.r.), nu legat de proteste, ci despre ce s-a spus la Comitetul Executiv ca a sunat, ca a vorbit si eram cu dl. Dan Nica sambata seara, dupa conferinta de presa. M-a sunat dumneaei de fapt, chiar dupa conferinta, nu apucasem sa o sun. Mi-a zis ca ii pare foarte rau ca a avut aceasta discutie cu doamna Firea. Mi-a spus ca a si sunat-o pe doamna Firea si i-a reprosat ca nu trebuia sa-i introduca numele in discutiile din Comitetul Executiv si ca a vorbit cu doamna prim-ministru despre asta si despre alte lucruri", a spus al treilea om in stat, citat de digi24.ro.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca Corina Cretu a contactat-o, pentru ca Liviu Dragne nu -ar fi raspuns la telefon pe parcursul verii.

"(Corina Cretu, n.r.) m-a sunat pe mine, pentru ca mi-a relatat ca si pe parcursul verii - si chiar inainte de Comitetul Executiv - l-a sunat pe domnul Dragnea si nu i-a raspuns la telefon. Deci nu cum am vazut speculat in presa, de ieri pana azi, ca este o coalitie a mea cu doamna Corina Cretu. (...) Nu i-a raspuns la telefon nici inaintea Comitetului Executiv si nici pe parcursul verii. Asta relata doamna Cretu, ramane sa va confirme", a declarat primarul Capitalei, pentru Romania Tv.

Potrivit Gabrielei Firea, Corina Cretu a informat-o asupra faptului ca a avut o intalnire cu toti comisarii europeni, care au intrebat-o care este situatia in Bucuresti, in contextul preluarii presedintiei Consiliului UE.

"Au intrebat-o cu totii ce se intampla la Bucuresti, pentru ca ei sunt foarte interesati acum de Romania, deoarece pe 5 decembrie ar trebui sa inceapa deja pregatirile pentru presedintia rotativa. Si toti vor lucra la Bucuresti si sunt foarte interesati de climatul din orasul nostru, de siguranta, de securitate, de ceea ce se intampla la noi. Si doamna Corina Cretu a spus ca va transmite la Bucuresti aceste informatii, aceste ingrijorari si ca spera sa se ia masuri", a spus Firea.