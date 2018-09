"Nu e cearta. Eu am fost foarte atent, sunt om cu parut alb si cu umbre, cu taieturi ale vremii pe fruntea mea. Si sunt foarte atent la modul in care privesc oamenii, cum ii analizez. E bine cand scoti din fiere, daca o scoti, dar e bine s-o faci in interior si acest lucru este, pentru partid, un lucru extraordinar, iar presedintele (Liviu Dragnea - n.r.) l-am urmarit cu atentie, a avut echilibru si stapanire de sine, in conditiile in care toti inteapa din afara acest organism viu care se numeste partid", a afirmat Petre Daea, potrivit stirileprotv.ro.

Ministrul Agriculturii este de parere ca PSD va depasi cu bine acest episod.

Cand a fost intrebat cine o sa-i impace pe Liviu Dragnea si pe Gabriela Firea, acesta a spus ca sunt impacati.

"Sunt impacati. Sunt impacati. Dumneavoastra n-ati avut in familie, ca avem si noi familiile noastre, ne mai reprosam unul la altul cate ceva, dar dimineata ne apucam de treaba si seara ne culcam impreuna, pentru ca nu putem trai unul fara celalalt, si a doua zi ne vede lumea cum trebuie, chiar daca unii ar vrea sa te vezi cu maneca la haina sfasiata, celalalt cu camasa rupta, sa dai culoare strazii. Ori asta nu este partid de strada".