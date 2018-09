"O s-o rog pe doamna prim-ministru sa iasa public sa spuna tot ceea ce a facut pentru Primaria Capitalei si ce sprijin a primit Primaria Capitalei", a spus Dragnea, la Parlament, potrivit Agerpres.

Intrebat daca s-a facut tot ce era posibil, Dragnea a raspuns: "Da, ca pentru orice alta primarie, mai mult poate decat orice primarie, fiind Primaria Capitalei".

Legat de afirmatiile primarului general referitoare la faptul ca statul paralel ar fi in PSD, Dragnea a spus ca sunt declaratii foarte grave, care trebuie probate de Gabriela Firea. "Sunt afirmatii foarte grave pe care le-a facut doamna Firea, cred ca trebuie sa faca deja plangeri si sa aduca dovezi, eu nu am de ce sa comentez astfel de lucruri", a aratat Dragnea.

El a precizat ca Gabriela Firea se situeaza in zona celor care lovesc si critica PSD. "Nu stiu, deocamdata, eu vad ca se situeaza in zona celor care lovesc si critica PSD", a adaugat Dragnea, la intrebarea daca Firea se situeaza in afara PSD.

Totodata, presedintele PSD a subliniat ca nu este in disputa cu Gabriela Firea. "Nu mai comentez absolut nimic ce spune doamna Gabriela Firea, pe care am sustinut-o, am propus-o pentru acel post pana cand o sa-mi schimb aceasta decizie", a mai spus Dragnea.

Liderul social-democrat a reafirmat ca mai exista "acoperiti in PSD". "Eu cred ca da. Nu mai stiu cati mai sunt, dar sunt. Nu m-am gandit la doamna Firea ca facand parte din aceasta categorie", a mentionat Dragnea, intrebat daca mai sunt acoperiti in PSD.

Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a precizat, duminica seara, ca fosti ministri i-au spus ca in cadrul unor sedinte, dupa plecarea ei, presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, le-ar fi transmis sa nu o ajute in proiecte precum transferul Centurii Capitalei in administrarea primariei sau transferul ELCEN la RADET.

Firea a mai precizat ca, dupa ce a prezentat in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat "avertismentele si ingrijorarile" membrilor Comisiei Europene, referitoare la situatia de la Bucuresti, ministrul Carmen Dan a scos dintr-un dosar printuri ale unor convorbiri private dintre prefectul Speranta Cliseru si un secretar de stat. Firea a facut o legatura intre prezentarea acelor mesaje private si "statul paralel".