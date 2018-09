„Nu o vad foarte bine, cred ca a fost o actiune nefericita, dar hai sa nu ii tratam pe toti in acelasi registru si cu aceeasi masura. Nu am vazut inflamari in toti anii astia in care erau date publicitatii rechizitorii care aratau informatii din dosare. Nu s-a cerut demisia nimanui atunci. Din cate am inteles, a fost postat pe pagina de Facebook, o postare privata. Da, poate fi un gest nefericit, dar nu cred ca trebuie sa isi dea demisia sau sa fie demis de acolo. Este punctul meu de vedere”, a afirmat liderul PSD.

Chestionat daca ar trebui sanctionat in vreun fel Darius Valcov, liderul PSD a spus ca „decizia e la doamna prim-ministru”.

„Evit sa vorbesc despre actiuni private ale unor colegi. E un gest nefericit”, a mai adaugat Liviu Dragnea, potrivit Digi24.