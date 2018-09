"Cand vad reforma judiciara (din Romania – n.r.), pe care Uniunea Europeana o sustine, acesta este un pas important. Dar cand vad, apoi, ca aceasta reforma judiciara este folosita pentru alte motive, sunt ingrijorat. Vad doua astfel de motive, unul este reducerea independentei sistemului judiciar si asta nu e niciodata un lucru bun in democratie, si doi, unele din prevederile din pachetul legislativ privind reforma par sa fie destinate pentru a crea retroactiv o modalitate de a elibera oameni care au fost condamnati.

Nu faci o lege care este croita astfel incat sa te asiguri ca condamnarea dlui Dragnea pica, nu asa functioneaza sistemele democratice", a declarat, luni, la Camera Deputatilor, europarlamentarul german Reinhard Bütikofer, co-presedinte al grupului Verzilor din legislativul european, potrivit Ziare.com.

Chestionat daca a stabilit o intalnire cu Liviu Dragnea, europarlamentarul el a spus ca nu s-a intalnit cu liderul PSD.

"Premierul spune ca 'Eu conduc tara cum imi zice dl Dragnea'. Asta nu e un mod normal de a conduce o tara. Premierul trebuie raspunda in fata oamenilor, nu in fata partidului. Nu l-am intalnit pe individ (pe Liviu Dragnea - n.red.) dar nu mi-ar fi frica sa-i spun in fata tot ce am spus aici", a adaugat europarlamentarul german.