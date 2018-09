"Demisia lui Darius Valcov, adevaratul prim-ministru al lui Liviu Dragnea, care din pozitia de consilier de stat conduce guvernul Romaniei, este obligatorie! Publicarea fisei medicale a unei persoane private si difuzarea unui videoclip cu acuzatii naziste la adresa presedintelui Romaniei si a unor miscari civice democratice sunt fapte extreme de grave care atenteaza la viata privata a unei persoane, la prestigiul institutiei prezidentiale si la memoria victimelor Holocaustului”, a transmis purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

El spune ca Darius Valcov si-a aratat in acest fel dispretul fata de dreptul la viata privata si sfideaza memoria victimelor Holocaustului, "care nu pot accepta folosirea in acest fel, fara scrupule, a simbolurilor naziste”.

Ionel Danca atrage atentia ca publicarea fisei medicale a unei persoane, indiferent cine este, este un fapt reprobabil si o infractiune.

"Din pacate, folosirea abuziva a informatiilor cu caracter personal de catre Darius Valcov demonstreaza inca o data ca PSD, la comanda lui Liviu Dragnea, a transformat ministerele de forta si cancelaria prim-ministrului in instrumente de politie politica impotriva opozantilor lor. S-ar putea chiar ca demisia lui Darius Valcov sa fie prea putin pentru aceste fapte abominabile. Cred ca acest condamnat penal in prima instanta la 8 ani de inchisoare cu executare trebuie sa raspunda din nou in fata justitiei”, a mai spus Ionel Danca.

Reactia PNL vine dupa ce consilierul premierului, Darius Vacov, a postat duminica pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fisa medicala a unui protestatar. Postarea lui Valcov a disparut la scurt timp, iar consilierul a scris pe reteaua de socializare ca i-a fost stearsa.

"#antifacontraromaniei #AntifaesteRezist. Postarea prin care aratam ca un lider #rezist este sandilau cu acte mi-a fost stearsa”, a scris Valcov pe Facebook.

El a atasat mesajului si un clip video cu imagini care sugereaza ca #rezist si Forumul Democrat al Germanilor din Romania sunt organizatii naziste. In montaj apare si o fotografie cu presedintele Iohannis, pe care il aseamana cu Hitler.

Foto: News.ro.