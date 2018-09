"In privinta legii offshore, noi nu vom vota nicio noua propunere. Este un subiect la care am lucrat inca din 2013, este un subiect din care Romania putea sa castige foarte mult, in ceea ce priveste investitii, venituri catre statul roman. Independenta energetica a fost un subiect confiscat pentru interese personale, ca sa faca Dragnea o poza cu Trump sau ca Trump ii scapa de inchisoare pe Dragnea si pe Valcov, dupa cum vedeti, Trump nu prea poate sa ii scape pe apropiatii lui, ma indoiesc ca se ocupa sa ii scape pe Dragnea si Valcov de la inchisoare. Este foarte clar ca, in formula actuala, Romania nu va avea investitii in perioada urmatoare si este foarte clar ca, atunci cand vom avea nevoie de gaze, le vom importa din Rusia. Nu stiu daca Dragnea si Valcov fac intentionat jocul Rusiei, probabil nu, dar noi nu vom mai vota niciun fel de propuneri aduse de Liviu Dragnea la legea offshore", a afirmat Ponta, la o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Pe de alta parte, in privinta noii legi a pensiilor, Ponta a spus ca parlamentarii formatiunii sustin adoptarea unei astfel de reglementari de crestere a pensiilor, dar care sa intre in vigoare de anul viitor, nu din 2021.

"Avem datoria sa-i aparam pe pensionari de minciuni extrem de cinice. Daca sunt bani, asa cum ne asigura ministrul de Finante si ministrul Muncii, atunci vom face un amendament la legea pensiilor ca toate maririle sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2019. Daca nu sunt bani, atunci nu are rost sa adoptam legea pensiilor, mintindu-i pe oameni ca intra in 2021. Daca nu sunt bani in 2019, suta la suta nu sunt bani nici in 2020. Am obligatia sa spun oamenilor adevarul", a adaugat Victor Ponta.

Proiectul privind offshore, adoptat la sfarsitul sesiunii trecute, a fost retrimis Parlamentului spre reexaminare de catre presedintele Klaus Iohannis.