Candidatul Pro Romania ar putea fi senatoarea PSD Ecaterina Andronescu "sau altcineva", a precizat Ponta care a anuntat ca el nu va candida.

"O sa avem primul congres al Pro Romania 20-21 octombrie la Bucuresti. Atunci vom aproba statutul, programul agenda si structurile de conducere. In cadrul congresului vom discuta despre faptul ca vom propune un candidat la alegerile prezidentiale, un candidat de centru stanga. Am aflat in acest week-end ca pe centru stanga nu va avea niciun candidat. Vor fi doi candidati de dreapta: dl. Iohannis sustinut de PNL si probabil dl. Tariceanu, sustinut de PSD. Si atunci intr-o societate democratica normala cu un electorat de milioane care se revendica a fi de centru stanga vom propune noi un candidat la prezidentiale si s-ar putea sa intre in turul 2. Daca cei de pe dreapta, dl. Iohannis, dl. Tariceanu se vor lupta pe dreapta, candidatul nostru s-ar putea sa intre in turul doi", a afirmat Ponta, la o conferinta de presa care a avut loc dupa sedinta Biroului de coordonare al partidului, potrivit Agerpres.

Intrebat pe cine are in vedere Pro Romania pentru prezidentiale, liderul formatiunii a aratat ca "sunt cativa oameni care pot sa candideze din partea unei miscari centru-stanga". "Noi de la Pro Romania o sa vedem, poate sa fie dna. Andronescu, poate sa fie altcineva, un om intr-adevar de centru stanga. Daca este lasat locul liber imediat il vom ocupa. Da, sau putem sa-l sustinem pe dl Teodorovici pentru functia de presedinte. Daca aude ca il sustinem, va veni (in partid -n.r.)", a adaugat liderul Pro Romania.

Intrebat daca Ecaterina Andronescu va veni in Pro Romania, Ponta a spus: "Nu si cred ca face foarte bine ce face in PSD, incearca sa trezeasca ce a mai ramas din energiile pozitive, vorbesc la nivelul 1".

El a spus ca nu va candida la prezidentiale pentru ca nu crede ca isi va finaliza dosarul penal. "Daca se va finaliza, o sa ma gandesc foarte serios sa candidez in 2024. M-am grabit o data, nu ma grabesc a a doua oara. Nu m-am nascut sa fiu candidat la functia de presedinte. In schimb ma voi implica in campanie pentru candidatul pro Romania. O sa fie un candidat cu care o sa ma mandresc", a adaugat Ponta.

Victor Ponta i-a recomandat lui Calin Popescu Tariceanu ca, in cazul in care va candida la prezidentiale, "sa nu-l aiba pe Liviu Dragnea drept sef de campanie".

"Dintre candidatii de dreapta, pentru dl Iohannis nu am niciun fel de simpatie, nici de inamicitie, e problema domniei sale. La dl Tariceanu ii fac o singura recomandare prieteneasca: sa nu-l aiba pe dl Dragnea sef de campanie pentru ca l-a avut si Geoana, l-a avut si Ponta si Dragnea are un talent extraordinar sa-si vanda candidatii pentru interesele lui. Daca dl Tariceanu va candida sa aiba grija sa nu faca ca Geoana sau Ponta, in sensul sa-l aiba pe Dragnea sef de campanie", a precizat liderul Pro Romania.