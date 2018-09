"Am depus in cadrul procedurii 'Ora Guvernului' solicitarea din partea grupului PNL de audiere a premierului Vasilica Viorica Dancila, pentru a da seama de responsabilitatile subordonatilor sai din cadrul Guvernului si Prefecturii, Jandarmeriei si celorlalte institutii de forta, ca urmare a interventiei brutale in reprimarea manifestatiei din 10 august. Am luat decizia de a depune o motiune simpla impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, in care solicitam demiterea ministrului de Interne, ca urmare a modului dezastruos in care a comandat fortele de ordine si ca urmare a faptului ca fortele de ordine au incalcat grav legea si au reprimat cu brutalitate o manifestatie pasnica in data de 10 august", a declarat Orban, la Parlament, la finalul sedintei Biroului Executiv al liberalilor, potrivit Agerpres.

Presedintele PNL a aratat ca motiunea simpla impotriva ministrului de Interne va fi depusa la primul plen de lucru, marti sau miercuri.

"Noi am aprobat textul motiunii de principiu. El urmeaza sa fie semnat de toti deputatii si il vom inainta la primul plen de lucru", a afirmat Orban.

El a precizat ca luni liberalii vor depune alaturi de USR solicitarea privind infiintarea unei comisii de ancheta referitoare la ''reprimarea brutala a manifestatiei pasnice'' care a avut loc pe 10 august.

Ludovic Orban a amintit ca a fost depusa si solicitarea pentru infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind pesta porcina.