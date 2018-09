"Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele Unite se implica in jocuri politice pe scena politica americana, luand partea unora in defavoarea altora, face o mare greseala si acest lucru este inadmisibil pentru un ambasador. Asa cum noi avem pretentia ca ambasadorii straini acreditati la Bucuresti sa nu intervina in disputele de politica interna, acelasi lucru trebuie sa-l faca si ambasadorul Romaniei la Washington. Probabil ca domnul Maior a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo. Din ce stiu, maine va fi chemat la Comisia de supraveghere a SRI, unde va trebui sa dea o serie de explicatii pe aceasta problema", a mentionat al doilea om in stat, citat de digi24.ro.

Chestionat daca se impune rechemarea lui George Maior in centrala, raspunsul sau a fost: "Atata vreme cat intra in aceste jocuri si angreneaza Romania, mi se pare ca el nu mai poate sa reprezinte Romania in capitala Statelor Unite, pentru ca este inadmisibil ca un ambasador sa se ralieze adversarilor presedintelui care reprezinta totusi puterea legitima aleasa de cetatenii americani. Asemenea comportamente ies din regulile diplomatiei si ele se sanctioneaza".