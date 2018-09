"Aceste discutii nu sunt noi. (...) Nu mi-am schimbat punctul de vedere, am convenit cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la un moment dat sa facem o discutie si sa hotaram. Cred ca presedintele Dragnea a vrut sa transmita acest mesaj, prin viu grai si nu prin intermediul presei, colegilor. Practic, nu suntem in situatia de a fi luat vreo decizie in acest sens. Este mult prea devreme pentru a lua vreo decizie referitoare la un candidat comun sau nu si cine va fi candidatul", a declarat Tariceanu, citat de jurnalul.ro.

De asemenea, al doilea om in stat a tinut sa precizeze ca nu s-a luat o decizie nici in privinta alegerilor europarlamentare ALDE, daca se va merge sa nu pe liste comune cu PSD.

"Am avut o sedinta ALDE, in care si eu si colegii mei ne-am manifestat optiunea pentru a merge pe liste separate, dar nu e o optiune definitiva, nu s-a luat o hotarare in acest sens. Am anuntat ca la ALDE am stabilit criteriile de selectie, deci indiferent daca vom merge pe liste separate sau nu criteriile de selectie raman valabile si ele ne vor ajuta la definirea criteriilor cu mai multa acuratete, pe baza de punctaje, in asa fel incat alegerea sa fie una cat mai obiectiv posibil si ulterior vom stabili formula. Orice formula are bineinteles si avantaje si inconveniente", a completat el.

De asemenea, chestuionat daca intentioneaza sa candideze la alegerile prezidentiale din 2019, raspunsul lui Tariceanu fiind: "Acest exercitiu depinde sigur si de vointa comuna, si de o anumita conjunctura si de o anumita sustinere politica. Cand va fi momentul sa discutam la nivel politic, evident ca voi comunica. (...) Cel mai bun moment ar fi in primul trimestru al anului viitor".