"Dincolo de aspectele penale si civile, fapta este incompatibila cu statutul de inalt demnitar al statului roman, demonstrand ca Guvernul Dancila nu are nici un fel de retinere in a folosi mijloace specifice politiei politice comuniste in inlaturarea opozantilor. Tinand cont de accesul la informatiile furnizate de SRI (cum ar fi numele celor care protesteaza in strada impotriva Guvernului) si accesul direct al baza de date privind sanatatea intregii populatii existenta la CNAS, gestionata de catre ofiteri STS sau indirect, prin "reteaua de pasarici care lasa documente la usa domnului Valcov" apreciem ca in prezent nicio o persoana care se manifesta impotriva PSD sau a lui Liviu Dragnea, din randul simplilor cetateni, politicieni, jurnalisti etc, nu mai are garantata confidentialitatea datelor privitoare la starea sa de sanatate sau a copiilor sai. Solicitam imperativ ca, pe langa demiterea domnului Valcov, ministrii Sanatatii si cel al Justitiei, Sorina Pintea si respectiv Tudorel Toader, presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Ancuta Gianina Opre, sa isi precizeze pozitia fata de aceasta fapta deplorabila si sa anunte ce masuri iau in considerare pentru ca pedepsirea penala a unor asemenea fapte sa descurajeze orice alt politician care ar fi tentat sa repete conduita domnului Valcov", a aratat deputatul Petru Movila intr-un comunicat de presa.

El este de parere ca o eventuala lipsa de reactie din partea sefei Executivului si a ministrilor sai "va dovedi, daca mai este cazul, ca mentinerea in functii de demnitate publica a unor persoane cu inclinatii infractionale sau condamnate penal reprezinta un pericol pentru societatea romaneasca si pentru cetatenii acestei tari in general".