"PSD si guvernul sau sunt parte a unor conflicte deja existente si a altora latente, dar in plina dezvoltare: tensiunile interne din partid, oficializate la CEx-ul de la Neptun; conflictul cu Klaus Iohannis si cu partidele din opozitie; razboiul cu SRI, SPP, Ministerul Public definite toate, imprecis, drept parte a 'statului paralel'; criza de imagine cu potentiale implicatii penale dupa mitingul din 10 august; instalarea neincrederii externe in PSD, pe fondul perceptiei existentei unui 'deficit democratic'; pesta porcina, cu efecte sociale si economice importante; reglementarea exploatarilor de gaze naturale din Marea Neagra.

La acestea se poate adauga tensionarea societatii in contextul organizarii unui referendum pentru definirea familiei. Asadar, sunt cinci-sase zone de conflict simultan, iar riscul, deloc de neglijat, este de blocare a guvernarii in aceasta toamna. Apropierea rapida a preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene ar trebui sa genereze o reactie de stingere/rezolvare a acestor conflicte cu potential de a se transforma in crize majore. PSD ar trebui sa gaseasca 'supape de evacuare' a conflictelor si sa nu mai genereze alte crize, cel putin asa ar reiesi din lectura unui manual de management politic", arata Adrian Nastase.

