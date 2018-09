"Economia o sa fie praf dupa acesti ani de guvernare neo-comunista.

Totusi, eu zic ca se poate sa ne salvam. Cateva lucruri care sunt importante din punctul meu de vedere pentru a repune economia pe directia corecta- dezvoltare si bunastare pe termen lung.

In primele 24 de ore:

Analiza si decizie in primele 30 de zile:

- anulat TVA defalcat- eliminat supraacciza combustibil- anulat supraimpozitarea contractelor part time- plata contributii sociale doar pentru venituri din salariu (eliminarea obligativitatii platii contributiilor pentru veniturile din bonus sau chirii, de exemplu)- cresterea contributiei de la 3.7% la 6%, in prima faza, la Pilonul II de pensii- inghetarea subventiilor si programelor de ajutoare/garantii de stat. daca in urma analizelor se arata ca la un 1 leu chetuit de stat prin aceste programe aduce in economie cel putin 1.1 lei atunci acele programe raman. Altfel, aceste mite electorale finantate din banii contribuabililor dispar.

Repere importante, din punctul meu de vedere, pentru guvernarea PNL:

- Foarte important: retorica pozitiva la adresa antreprenorilor si a investitorilor (adevarati eroi intr-o economie)

- rescrierea de la zero a codului fiscal - cel mult 7 taxe, eliminarea majoritatii deductibilitatilor (principiul TMBM- taxe mici baza mare)

- sistem de pensii bazat DOAR pe contributivitate

- dezvoltarea sistemului de pensii private pentru a prelua majoritatea pensiilor din economie

- cresterea salariului minim corelata cu productivitatea (eliminarea deciziei politice)

- veniturile din exploatarea resurselor naturale raman la autoritatile locale.

- eliminarea barierelor de intrare pe pietele din Romania (reducerea numarului de autorizatii, maxim 30 zile pentru eliberare). Inclusiv (sau mai ales) pe piata financiar-bancara.

- schimbarea legii insolventei, iesirea companiilor falimentare de pe piata sa se faca mult mai rapid (astfel resursele din economie, capital, forta de munca nu raman blocate).

Romania trebuie sa devina o economie care ii motiveaza (nu subventioneaza) pe romani sa-si asume riscul si sa devina antreprenori. Iar acesti antreprenori trebuie sa stie ca nu vor mai fi stigmatizati de societate atunci cand dau faliment. Din contra.

Va urma...", a scris Florin Citu pe Facebook.