"Cand am vrut sa facem targul de Craciun in Piata Victoriei am fost lasata singura, protestatarii de profesie au demontat scena. A fost un strigat de alarma, dar probabil ca unii colegi au crezut ca ei nu vor fi vizati. S-a intamplat pe 10 august. I-am reprosat doamnei ministru ca prin strategia de comunicare a vrut sa transfere raspunderea pentru tot ce urma sa se intample pe umerii prefectului. Deodata, prefectul, care doar contrasemneaza un ordin intocmit de militari, apare ca personaj principal.

In noaptea aceea s-a mentionat in presa numele prefectului, a doua zi, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a spus ca prefectul a dat ordinul de interventie, urmarind probabil reactiile si presa internationala si vazand ca interventia e considerata mai agresiva.

Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a aratat catre prefect, presa spunand ca a lucrat cu primarul general. Asa am ajuns vinovat de serviciu ca eu am pus la cale interventia, pentru ca omul care a dat ordinul e prefectul Capitalei, cel care a lucrat cu mine", a declarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, la Romania Tv, potrivit Digi24.

"Stiu cum arata un astfel de document. Sub nicio forma intr-un ordin de evacuare nu se scriu elemente de lupta, sunt transmise doar intre militari. Prefectul este un civil, iar ordinul contine situatia: cate persoane sunt, cate sunt agresive, daca sunt in pericol fortele de ordine, daca se incearca intrarea intr-o institutie publica, se decide evacuarea si fortele care intervin.

Nu se scrie cum se intervine, ca e cu tunuri cu apa. S-a lasat doar ca prefectul, care a lucrat cu primarul general, a lasat sa se dea cu gaze lacrimogene. Ancheta va dovedi cele spuse de mine”, a mai spus Gabriela Firea.