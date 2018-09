"Primul si cel mai important obiectiv pentru noi, ca reprezentanti responsabili ai cetatenilor romani, este demiterea Guvernului Dancila. In acest sens, vom pregati cu maxima minutiozitate motiunea de cenzura pentru daramarea Cabinetului Dancila. Am decis sa formam o echipa mai larga de negociere si am decis sa intensificam dialogul, comunicarea cu toate grupurile parlamentare si cu fiecare parlamentar, inclusiv cu parlamentari din PSD, pentru a-i convinge ca devine o necesitate absoluta ca Guvernul Dancila sa plece, sa punem capat sistemului antidemocratic, antieuropean Dragnea, care risca sa arunce Romania in afara lumii civilizate", a afirmat, duminica, Orban dupa sedinta Biroului Politic National si a grupurilor parlamentare.

Printre obiectivele PNL pentru cea de-a doua sesiune parlamentara din acest an, Orban a enumerat transpunerea in proiecte legislative a masurilor din programul de guvernare al PNL si intarirea functiei de control al Parlamentului.



"Al doilea obiectiv este de a prezenta PNL ca (...) alternativa la guvernare fata de nenorocirea care se intampla astazi cu guvernul PSD-ALDE. Toate solutiile PNL dintr-un program de guvernare (...) vor fi transpuse in proiecte legislative pe care le vom inainta in dezbaterea Parlamentului. (...) Al treilea obiectiv - de a intari functia de control al Parlamentului asupra Guvernului - de la comisii de ancheta pana la audierea ministrilor in comisiile de specialitate, motiuni simple impotriva ministrilor lipsiti de performanta si toate celelalte parghii pe care le avem la dispozitie la nivelul Parlamentului.(...) Al patrulea obiectiv definit de grupurile parlamentare este de amana cat mai mult adoptarea unor masuri nocive pentru Romania - modificarile la Codul penal, Codul de procedura penala, tentativa de a infiinta Fondul Suveran de Investitii. (...) Ultimul obiectiv este acela de a imbunatati dialogul si cooperarea cu celelalte formatiuni politice de opozitie pentru a creste coerenta si sansele demersurilor PNL", a adaugat Orban.

Prioritatile legislative enumerate de liderul grupului PNL din Senat, Iulian Dumitrescu, sunt votul electronic si alegerea primarilor in doua tururi.

Pentru sectorul economic, liderul PNL din Camera Deputatilor, Raluca Turcan, a mentionat propuneri legislative care vizeaza introducerea unui salariu in plus pentru angajat cu posibilitatea deducerii acestuia de catre angajator, deducerea din impozitul pe profit a cheltuielilor cu achizitia de mijloace de transport noi si transparentizarea actionariatului firmelor care participa la achizitii publice, scrie Agerpres.

Pentru sistemul de invatamant, Turcan a anuntat proiecte care sa introduca un voacher educational de 200 de lei, care sa fie la dispozitia parintilor pentru utilizare atat pentru sistemul de stat, cat si pentru cel privat si inlocuirea programului 'Cornul si laptele' cu un pachet alimentar diversificat.