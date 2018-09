"Pentru Palatul Cotroceni, eu am inteles ieri ca domnul Dragnea nu mai doreste sa candideze si il sustinem pe domnul Tariceanu. Este un om foarte potrivit pentru functia de presedinte, profund democrat, il voi vota cu mare drag. Dar, atrag atentia asupra faptului ca ar trebui facuta o analiza interna, de ce a ajuns marele Partid Social Democrat in situatia de a nu avea candidat la Presedintie. Este un mare semn de intrebare, pentru ca niciodata nu s-a intamplat asa ceva", a afirmat Firea, duminica, intr-o interventie telefonica la Romania Tv.

In ce priveste posibilitatea unei candidaturi din partea sa pentru Cotroceni, Firea a subliniat ca vrea sa isi duca la bun sfarsit mandatul de primar, adaugand ca si-a luat "un angajament de credinta fata de bucuresteni" pentru a schimba in bine fata Capitalei, scrie Agerpres.

"Daca voi considera ca si bucurestenii simt acest lucru, poate ca voi candida si la un al doilea mandat", a mai spus Gabriela Firea.

Firea: Corina Cretu m-a sunat pe mine, deoarece Dragnea nu i-a raspuns la telefon pe parcursul verii

a declarat primarul Capitalei, pentru Romania Tv.

Potrivit Gabrielei Firea, Corina Cretu a informat-o asupra faptului ca a avut o intalnire cu toti comisarii europeni, care au intrebat-o care este situatia in Bucuresti, in contextul preluarii presedintiei Consiliului UE.



"Au intrebat-o cu totii ce se intampla la Bucuresti, pentru ca ei sunt foarte interesati acum de Romania, deoarece pe 5 decembrie ar trebui sa inceapa deja pregatirile pentru presedintia rotativa. Si toti vor lucra la Bucuresti si sunt foarte interesati de climatul din orasul nostru, de siguranta, de securitate, de ceea ce se intampla la noi. Si doamna Corina Cretu a spus ca va transmite la Bucuresti aceste informatii, aceste ingrijorari si ca spera sa se ia masuri", a spus Firea.

"Eu sunt membru PSD, sunt un om de stanga dintotdeauna, sunt si voi ramane alaturi de aceasta echipa si o voi sustine in continuare, dar sunt un om lucid si nu pot sa tac atunci cand observ ca se intampla lucruri negative, atat in tara, cat si in Municipiul Bucuresti si care se rasfrang impotriva noastra si avem cu totii de suferit. Pentru ca avem semnale si din tara. Sunt primari cu care vorbesc in intreaga tara, primari ai PSD, care ne spun ca ceea ce se intampla la Bucuresti ii afecteaza si pe ei. Unii dintre ei au castigat alegerile cu 75-80%, iar acum lumea ii critica pentru modul cum sunt gestionate anumite teme importante sau momente sensibile in capitala tarii si pentru felul in care unii dintre colegii nostri stiu sa reactioneze sau sa coordoneze anumite activitati, cum au fost actiunile din 10 august", a precizat ea.

Ea a mai precizat ca primari ai PSD din tara i-au spus ca primesc critici pentru modul in care sunt gestionate anumite chestiuni in capitala tarii. Firea si-a exprimat convingerea ca intr-o echipa care doreste binele tarii trebuie abordate si lucrurile care "nu sunt in regula" si ca solidaritatea trebuie sa functioneze atunci cand e vorba de a face bine romanilor, nu "ascunzand sub pres ceva care a iesit rau".