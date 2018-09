"Firea a facut-o din considerente de imagine personala, nu a facut-o pentru ca este impotriva reprimarii brutale. Din pacate pentru PSD, conducerea PSD a aratat nu numai ca nu a vrut sa o sanctioneze pe Carmen Dan pentru gravele abuzuri savarsite de fortele de ordine aflate in subordinea domniei sale, ci dimpotriva, au facut scut in jurul ei si au parut sa apere de fapt acest tratament pe care il aplica PSD cetatenilor romani, si anume tratamentul de lovire, de brutalizare, de intimidare, de gazare, tratament inacceptabil pentru o societate democratica, membra a UE", a afirmat, duminica, Orban dupa sedinta Biroului Politic National si a grupurilor parlamentare.

El a subliniat ca s-ar fi asteptat din partea primarului general sa ia pozitie fata de "interventia abuziva" a Jandarmeriei imediat dupa evenimentele din 10 august, "dupa ce a vazut modul in care a actionat Guvernul", scrie Agerpres.

"Din pacate, nu a facut lucrul acesta decat la sedinta CEx. E adevarat ca a spus lucruri interesante. Din ce a spus doamna Firea, de fapt aflam ca Dragnea si cu Carmen Dan se ocupa de politie politica, se ocupa de violarea corespondentei, de interceptari ilegale ale transmisiilor prin SMS, prin Whats App. Asta a spus Firea cand s-au prezentat niste comunicari pe Whats App si pe SMS care au fost interceptate ilegal. Am vazut, de asemenea, din ceea ce spune doamna Firea, si inclin sa-i dau dreptate in aceasta chestiune, ca de fapt Dragnea se ocupa de inscenari, cum e inscenarea care a fost facuta prefectului cu asa-zisii cetateni. Deci, am vazut fata hidoasa a PSD pe care o stiam, de altfel, de mult si pe care a simtit-o fiecare cetatean roman care a incasat bastoane, suturi, scuturi in cap cu prilejul manifestatiei pasnice din 10 august", a adaugat el.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat sambata, in sedinta Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, care s-a desfasurat la Neptun, demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, ca urmare a evenimentelor care au avut loc pe 10 august la Bucuresti.

Firea a declarat la finalul sedintei ca solicitarea in ceea ce o priveste pe Carmen Dan a fost facuta pe fondul ingrijorarilor externe cu privire la violentele inregistrate in Piata Victoriei si care i-au fost transmise prin intermediului comisarului european Corina Cretu.