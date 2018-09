"Respingem orice politizare a acestui subiect. Este o initiativa cetateneasca semnata de 3 milioane de cetateni romani pe care ii respectam ca si optiune. In ce ne priveste, noi am sustinut ideea acestui referendum. De altfel, a existat si un protocol intre BPN si Coalitia pentru Familie. Nu vom impune fiecarui membru al PNL sa voteze intr-un anume fel. Fiind o problema de constiinta, fiecare membru al PNL se va pozitiona in functie de cum ii dicteaza constiinta. Ceea ce trebuie sa retina initiatorii referendumului, de un an, dupa adoptarea in Camera Deputatilor a proiectului de revizuire a Constitutiei, majoritatea PSD-ALDE a blocat adoptarea acestui proiect in Senat, unde detin majoritatea clara si unde au refuzat sa il puna pe ordinea de zi, preferand sa politizeze acest subiect, sa-si faca o tema de campanie politico-electorala din acest subiect. Noi consideram ca acest subiect nu trebuie politizat, iar romanii trebuie lasati sa iti exprime propria vointa la referendumul pentru definirea familiei traditionale", a afirmat, duminica, Orban dupa sedinta Biroului Politic National si a grupurilor parlamentare.

Intrebat cine se va implica din PNL in campania pentru sustinerea acestui referendum, Orban a spus: "Cei care considera ca este o modificare buna se vor implica si in campanie. Este la latitudinea fiecaruia daca se implica sau nu".

Referendumul pentru familie va fi organizat pe 7 octombrie, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, sambata, la finalul sedintei CExN de la Neptun.

Orban, despre alegerile prezidentiale: Tariceanu este tot un candidat PSD

Coalitia PSD-ALDE va avea un candidat comun la alegerile prezidentiale, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, sambata, dupa sedinta CExN al social democratilor, scrie Agerpres.

"In opinia mea, trebuie sa adoptam hotararile si noi, ca PSD, si partenerii de la ALDE sa avem un candidat comun la alegerile prezidentiale. Nu am stabilit sa nu fie un candidat de la PSD, dar sa fie un candidat comun. De principiu, am avut aceasta discutie cu domnul Tariceanu. Nu era firesc sa hotaram doar noi doi, pentru ca este o decizie importanta, si incep discutiile in partid, pe care trebuie sa le finalizam intr-un termen rezonabil, si sa stabilim intai ca da, vom avea un candidat comun. Trebuie sa decidem ce facem si la alegerile europarlamentare, daca mergem pe liste comune sau nu. Ar fi dificil sa mergem pe liste separate la europarlamentare si, dupa aceea, sa avem un candidat comun la prezidentiale (...). Colegii nostri, in marea lor majoritate, au agreat ideea unui candidat comun", a declarat Dragnea.