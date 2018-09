"Vorbesc de criza pestei porcine africane, care ocupa, incet - incet, bucata cu bucata, toata tara si care risca sa distruga un sector agro-alimentar intreg. Ne confruntam in acest caz cu o criza care este extrem de grava din acest punct de vedere.

Este o criza care se datoreaza, din punctul meu de vedere, in primul rand incompetentei Guvernului PSD-ALDE - si aici as spune ca responsabilitati directe a ceea ce se intampla are doamna prim-ministru, pentru ca dansa are sub control toate institutiile care ar fi putut si care ar trebui sa tina sub control aceasta criza, domnul ministru Daea, in calitatea lui de ministru al Agriculturii, care vizeaza si acest sector al cresterii porcinelor, si, evident, in cel putin aceeasi masura, presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Geronimo Branescu", a spus Ciolos, citat de jurnalul.ro.