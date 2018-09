"Tot ce s-a intamplat in Comitetul Executiv este ceva obisnuit in democratie si arata ca fiecare coleg isi poate exprima deschis pozitia in forurile statutare ale partidului. In PSD toate deciziile sa iau prin vot. Majoritatea a decis si respectam toti deciziile. Mergem inainte.

Suntem uniti si hotarati sa ducem pana la capat programul de guvernare. Daca nu ne lasam dezbinati si facem ce am promis romanilor, vom castiga si urmatoarele alegeri (...) Vedem in fiecare zi tentative si provocari nereusite de a dezbina acest partid, si din partea presedintelui Iohannis, si din partea Opozitiei, si din partea altor forte mai putin vizibile. Noi insa nu vom intra in acest joc politic al dezbinarii. Romania chiar are obiective mult mai importante de realizat, iar toate aceste dispute politice sunt irelevante pentru cetatenii care ne-au votat”, a transmis ministrul Fondurilor Europene prin intermediul unui comunicat, potrivit digi24.ro.