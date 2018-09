"Am auzit ca este protocol intre DNA si TVR1. Vorbesc serios. (…) Cineva mi-a spus ieri, daca e asa e un lucru grav. Si daca am auzit chiar as vrea ca macar TVR sa spuna, ca la DNA nu are cine sa vorbeasca. Cineva sa ne spuna. Informatia este adevarata? De ce ar trebui sa fie un protocol secret? De cand are dreptul o institutie judiciara sa clasifice un protocol? In primul rand ca de ce trebuie sa il faci? E grav daca exista la TVR un asemenea protocol. Si daca conducerea TVR stie ca este un asemenea protocol si tace este foarte grav", a declarat el, citat de libertatea.ro.

La insistentele jurnalistei de la TVR cu privire la sursa informatiei, liderul social-democrat, vizibil iritat, a intrebat daca important e cine i-a spus, nu protocolul in sine.