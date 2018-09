"In fata acestor atacuri la scena deschisa, Liviu Dragnea a aplicat metoda relaxarii semi-plictisite, a surasului superios, pe care o foloseste de multe ori, numai ca nu e rasul lui, nu e o gluma. Mai ales ca Gabriela Firea a invocat o a treia persoana, pe langa Ecaterina Andronescu, si pe Corina Cretu, comisar european, care a transmis prin Gabriela Firea adunarii partidului ca autoritatile europene sunt ingrijorate de cum decurg lucrurile in legatura cu ce s-a intamplat in 10 august. Situatia nu e nicidecum usoara pentru Dragnea.

In astfel de situatii, un ins care este preocupat, potrivit propriei declaratii, sa nu iasa drept prost din functie si din viata, un astfel de individ nu poate sa se comporte decat iresponsabil, sa pluseze, sa blufeze, sa atace atunci cand simte.

Asa fac toti indivizii cu vocatie dictatoriala cand simt ca pozitia le este subrezita, trec la niste atacuri scelerate. Un astfel de atac e ordinul dat doamnei Dancila sa fabrice o ordonanta pentru a-i scoate din puscarii pe toti cei care au fost judecati cand erau in functiune protocoalele SRI-Justitie, diverse organisme", a spus el la Digi24.