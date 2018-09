"Comitetul Executiv National al PSD a demonstrat inca o data ca Partidul Social Democrat este nu doar cel mai puternic ci si cel mai democratic partid din Romania, in care diferentele de opinie sunt respectate si ascultate, iar deciziile importante se iau impreuna.

Oricat de mult s-ar stradui adversarii nostri sa lanseze in spatiul public ideea unei dezbinari prin interpretarea unor diferente de opinie drept partizanate care urmaresc sa provoace schisme, fragmentari sau ruperi ale PSD, planul lor este din nou dat peste cap.

In realitate, in PSD oamenii au opinii pe care le exprima neingradit. Cel mai probabil, adversarii nostri au impresia ca daca ei aplica politica pumnului in gura, o astfel de abordare este valabila pentru toate celelalte forte politice. Nici vorba de asa ceva in PSD.

Abordarea noastra este cea a ideilor constructive exprimate liber si a deciziilor luate prin consens, asa cum am procedat si in sedinta Comitetului Executiv National.



Au fost analizate programul de guvernare si masurile pe care le avem de pus in practica pentru a-l duce la indeplinire, au fost discutate deschis deciziile pe care urmeaza sa le luam precum si directiile strategice de actiune, cum este, de exemplu, un posibil candidat comun PSD-ALDE la alegerile prezidentiale. Romania are nevoie de un presedinte dedicat, care sa indeplineasca rolul conferit de Constitutie, care sa actioneze in folosul cetatenilor, nu sa ii dezbine.

Partidul Social Democrat guverneaza bine, o demonstreaza atat cifrele publicate de institutiile interne cat si cele publicate de agentiile de rating internationale.

Am demonstrat ca am luat decizii bune pentru romani si vom continua sa luam, asa cum am facut si pana acum: uniti si in urma unui dialog constructiv in partid", a scris Mihai Fifor pe Facebook.