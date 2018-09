"In urma Comitetului Executiv National putem trage cateva concluzii clare:

- libertatea de exprimare a membrilor de partid in modul cel mai democratic in cadrului partidului este asigurata si tot ce este aruncat in public sunt doar dezinformari si manipulari ale adversarilor politici pentru a destabiliza partidul.

- PSD este cel mai democratic partid din Romania si, azi, am demontat si legenda cum ca functionam sub o dictatura si ca presedintele Liviu Dragnea isi impune ideeile intr-un mod totalitar.



Suntem cel mai mare partid din Romania si este normal sa avem idei si opinii diferite. Important este ca ni le putem exprima fara nici o problem in interiorul partidului, fara a ne pune cineva pumnul in gura.



In Comitetul Executiv National am avut cu totii ocazia sa ne exprimam nemultumirile, sa evaluam progresele programului de guvernare si sa discutatam, cu totii, deschis, probleme de natura programatica dar si de perceptie publica.

Am discuta despre directii strategice si despre un posibil candidat comun PSD-ALDE la alegerile prezidentiale, presedintele Liviu Dragnea spunand ca: 'Cel mai important lucru este ca Iohannis sa nu mai fie inca 5 ani presedinte'.

Am decis ca vom organiza referedumul pentru familie, am cerut colegilor din guvern informatii mai multe cu privire la realizari, au fost exprimate nemultumiri, critici, chestiuni normale, intr-un partid viu si democratic cum e PSD.

Suntem constienti de responsabilitatea uriasa a guvernarii, si vom ramane uniti. Nu vom cadea in capcana adversarilor politici care isi doresc mai mult ca orice ca disputele interne, inerente, din PSD sa se transforme in conflicte care sa submineze unitatea partidului si care sa faca din monolitul PSD, un partid mai mic, usor manevrabil!", arata Claudiu Manda.