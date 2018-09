El a precizat ca nu a reactionat deoarece din calitatea sa de ambasador nu este preocupat de ceea ce se 'barfeste' in plan intern.

Intrebat de moderator cum s-a ajuns ca numele sau sa fie pomenit in ultima vreme in scandaluri de politica interna, George Maior a raspuns ca ar putea exista o anumita perceptie asupra sa, ca ar putea coordona de la Washington miscari politice, insa a subliniat ca el nu are nicio intentie politica. Totodata, el a adaugat ca va veni o vreme cand va putea vorbi mai mult, dintr-o calitate privata, iar acest lucru nu o sa "le faca placere unora".



'Poate exista o anumita perceptie ca as putea sa coordonez de la Washington miscari, asa cum s-a afirmat de altfel, noi miscari politice, ba sa influentez anumite tendinte politice. Sunt lucruri false. De fapt este o campanie recurenta de stiri false in ceea ce ma priveste, de analize fragmentate, care vor sa proiecteze o anumita imagine. Vreau sa resping aceste lucruri. Eu nu am reactionat pentru ca din aceasta calitate de ambasador nu ma preocupa ceea ce se barfeste sau se discuta in camp direct public, in sens intern. Chiar ma preocupa relatia aceasta cu SUA si cred ca am construit si am facut foarte multe cu resurse foarte putine, trebuie sa subliniez acest lucru, primite de acasa, pentru consolidarea parteneriatului si evolutia sa calitativa. Va veni o vreme si nu cred ca o sa le faca placere unora, cand voi putea sa vorbesc mai mult dintr-o calitate, hai sa spun privata. Dar ca sa se linisteasca, sa se calmeze, nu am nicio intentie politica, nu fac actiuni subterane, supraterane, subtexte de tip politic, de tip media, cum s-a tot vehiculat, chiar imi vad de treaba cat pot de bine si cu profesionalism', a spus George Maior.

Acesta a precizat ca politica actuala il intereseaza dintr-un singur punct de vedere - sa fie suficient de predictibila din punct de vedere extern si in ceea ce priveste prioritatile strategice legate de Romania transatlantica, de Romania europeana, de relatia fundamentala din punct de vedere al politicii externe cu SUA.

'Acest lucru functioneaza, restul, bataliile noastre interne le privim si noi ca orice spectator', a spus ambasadorul roman la Washington.

George Maior a mai afirmat ca, in opinia sa, echipa diplomatica romaneasca pe care o coordoneaza reuseste sa faca un lucru foarte bun cu resurse foarte putine. El a amintit ca unele state aloca resurse extrem de generoase pentru promovarea intereselor lor in SUA.



'Eu vreau sa va spun ca foarte multe state, si este oficial, am si informat acasa, se poate consulta site-ul Departamentului Justitiei, nu numesc, inclusiv state din regiune, au alocat sume imense de lobby pentru promovarea intereselor nationale ale lor. La noi aceasta notiune are un caracter negativ, la altii nu. Noi operam pe simplele resurse pe care le primim, parerea mea ca bugetul este mic in comparatie cu ce ar trebui sa facem, dar iata ca reusim sa facem si vizite la nivel de presedinti si fara lobby si cu bugete foarte mici', a spus diplomatul roman.

Luni, la Reuniunea diplomatiei romane, ambasadorul George Maior a afirmat ca Rudolph Giuliani, fostul primar al New Yorkului, este un personaj "spumos", iar scrisoarea transmisa de acesta autoritatilor romane reprezinta "expresia unui lobby initiat de anumite forte care sunt interesate de apararea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justitia".

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, printr-un comunicat transmis luni Agepres, ca ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a fost chemat pentru a da explicatii pe tema reactiei pe care a avut-o in urma aparitiei in spatiul public a unei scrisori ''atribuite unei persoane private din Statele Unite ale Americii''.

De asemenea, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierului Viorica Dancila i s-a cerut sambata, la reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD de la Neptun, sa fie demarata procedura pentru rechemarea in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior.