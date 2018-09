Premierului considera ca opiniile distincte ale membrilor partidului "sunt normale".



"In orice partid exista discutii contradictorii. Nu pot cataloga un conflict intre cele doua colege ale mele, ci dimpotriva o discutie contradictorie, pareri diferite, care sunt normale. Nu putem toti gandi acelasi lucru", a mentionat Dancila.

De asemenea, sefa Excutivului a tinut sa precizeze ca a avut o colaborare buna cu primarul Capitalei, in contextul in care Firea si-a manifestat temerile privind blocarea unor proiecte majore ale primariei.



"Eu am colaborat bine cu doamna primar si i-am acordat tot sprijinul de care a avut nevoie si dansa mi l-a solicitat", a conchis ea, citata de stirileprotv.ro.