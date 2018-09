Dragnea a afirmat, sambata seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Neptun, ca el este cel care a sustinut-o pe Firea pentru functia de primar general si ca 'nu isi va lua sustinerea inapoi'.

'Eu am propus-o pe doamna Firea primar la Capitala, eu am sustinut-o. Sigur, are un merit mai mult decat major pentru faptul ca a fost aleasa. Din partea mea, niciodata nu o sa ma auziti ca o critic pe Gabi Firea, ca o sa zic ceva rau de Gabi Firea. Nu pot sa imi iau inapoi sustinerea pe care i-am acordat-o. Sper ca va trece peste aceasta suparare', a afirmat Dragnea.

Referindu-se la conflictul pe care Gabriela Firea il are cu Carmen, Dragnea a spus ca ministrul de Interne s-a bucurat de sprijinul Comitetului Executiv, care a respins propunerea de demitere inaintata de Firea, scrie Agerpres.

'Sustinerea sau nesustinerea mea pentru Carmen Dan sau pentru oricare alt ministru are mai mult sau mai putina importanta. Important este ca acolo s-a votat, fara ca eu pana la vot sa merg cu o sustinere pentru Carmen Dan. Dupa parerea mea, un vot in unanimitate nu mai poate pune in discutie ca doamna Carmen Dan nu a fost demisa pentru ca o sustin doar eu, iar in ceea ce priveste relatia cu Gabriela Firea, eu incerc sa ii inteleg supararea, pe buna dreptate', a adaugat Dragnea.

In schimb, liderul PSD a subliniat ca ministrul din Interne 'a comunicat foarte aplicat'

'Carmen Dan a comunicat si astazi, ca si inainte in spatiul public, foarte aplicat si pe lege, si pe regulamente. Carmen Dan nu a vorbit discutii, a prezentat. Din punct de vedere al Ministerului de Interne, eu spun foarte clar: jandarmeria a actionat corect', a mai spus Liviu Dragnea.

Acesta a cerut ca in cazul prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, sa fie facuta o analiza comuna de catre premierul Viorica Dancila, ministrul de Interne, Carmen Dan, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, precum si cu primarii de sector.



'Totusi, dupa parerea mea, e cam mult pentru un prefect sa devina subiect in CEx al PSD, subiect de discutii trei ore. E putin cam mult', a mai mentionat Dragnea.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca are o relatie "tensionata" cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, precizand ca exista "o bresa" intre ei din cauza faptului ca liderul social-democratilor nu doreste "sa renunte" la ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.