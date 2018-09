Unul dintre anunturile facute de Dragnea dupa sedinta a fost lansarea unui program national pentru revitalizarea statiunilor balneare.

El a declarat ca pentru punerea in practica a acestei masuri va fi alocat cel putin un miliard de euro in urmatorii zece ani, beneficiarii fiind atat agentii economici, cat si administratiile publice locale, scrie Agerpres.



"Astazi am adoptat o masura pe care o consideram importanta, la care lucram de ceva timp, am vorbit despre ea si in campania electorala, si anume un program de revitalizare a statiunilor balneare din Romania. Vorbim de cel putin un miliard de euro in urmatorii zece ani pentru cele 31 de statiuni balneare. Este vorba de un fond care va fi creat la care vor avea acces la o parte din el agentii economici care opereaza in acele statiuni, iar la alta parte vor avea acces autoritatile locale prin proiectele depuse si de unii si de altii", a precizat Dragnea.