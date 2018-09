"In opinia mea trebuie sa adoptam hotararile (...) sa avem un candidat comun la alegerile prezidentiale. De principiu am avut aceasta discutie cu domnul Tariceanu. Incep discutiile in partid pe care trebuie sa le finalizam intr-un termen rezonabil", a spus liderul social-democrat.

Totusi, al treilea om in stat nu a specificat cine va fi acesta, ci a spus doar ca urmeaza a fi stabilit "intr-un termen rezonabil".

"N-am avut niciodata obiectivul de a candida la alegerile prezidentiale si nu cred ca se va schimba acest lucru", a adaugat el, citat de b1.ro.