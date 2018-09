"Despre aceasta amnistie se tot discuta. Ce i-am cerut eu astazi doamnei prim-ministru in fata colegilor din grupurile parlamentare? Sa discute in Guvern, sa se consulte cu colegii din Guvern care pot avea competente in domeniul asta si sa vada ce acte normative trebuie sa fie adoptate pentru ca zecile, sutele, miile (...) de oameni care ori au fost condamnati pe nedrept, ori (...) folosind niste proceduri ilegale sa poata sa aiba sansa sa nu ispaseasca o pedeapsa sau sa nu fie condamnati in continuare nevinovati (....) Nu stiu care e aia, ca e amnistie, ca e propunerea domnului Toader (...) Sunt tot felul de variante (...) Romania are aceasta problema", a declarat Dragnea, dupa sedinta CExN a Partidului Social Democrat si reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD, care au avut loc sambata la Neptun.

Dragnea a precizat ca i s-a solicitat, in sedinta CExN de sambata, premierului Viorica Dancila sa adopte in Guvern o ordonanta prin care sa fie anulate toate protocoalele secrete si prin care sa fie anulate si efectele acestora, scrie Agerpres.

Liderul PSD a mentionat ca "exista foarte mare nemultumire fata de aceste protocoale".

"I s-a cerut domnei Viorica Dancila Guvernul sa adopte rapid o ordonanta de urgenta prin care sa anuleze protocoalele, prin care sa anuleze si efectele acestor protocoale. Am spus ca noi avem deja un proiect de lege depus in Parlament in aceasta vara, depus de catre mine si domnul Tariceanu, si de catre domnul Mircea Draghici, se poate inspira de acolo, dar a fost si este in continuare foarte multa nemultumire legata de aceste protocoale si, de asemenea, faptul ca, din informatiile aparute in spatiul public, doua treimi dintre magistrati sa aiba dosare penale ridica semne de intrebare privind libertatea acestora de a adopta decizii", a afirmat Dragnea.