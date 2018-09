Carmen Dan nu a dorit sa comenteze solicitarea edilului Capitalei de demitere a sa din functie.

Totusi, in ceea ce priveste colaborarea pe care o va avea cu Primaria Generala si cu Gabriela Firea, ministrul de Interne a tinut sa mentioneze: "Eu pot sa lucrez cu Primaria Capitalei. Aici e vorba de institutii, nu de persoane", citata de dcnews.ro.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat sambata, in sedinta Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, ca urmare a evenimentelor care au avut loc pe 10 august la Bucuresti.

Firea a declarat, la finalul sedintei conducerii social-democrate, ca solicitarea in ceea ce o priveste pe Carmen Dan a fost facuta pe fondul ingrijorarilor externe cu privire la violentele inregistrate in Piata Victoriei si care i-au fost transmise prin intermediului comisarului european Corina Cretu.

"Am vorbit ieri cu doamna comisar european Corina Cretu, care mi-a relatat o discutie pe care a avut-o cu colegii domniei sale, comisari europeni, si cu domnul presedinte Juncker, in care acestia si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu situatia politica din Romania accentuand in special faptul ca ceea ce s-a intamplat pe 10 august in Romania nu este apreciat de catre celelalte tari europene, deoarece, desi sunt de acord ca institutiile democratice ale statului trebuie sa fie aparate, si anume interventia jandarmilor a fost corecta pana la un punct, in sensul apararii cladirii Guvernului si a jandarmilor care interveneau pentru restabilirea ordinii si linistii publice, nu au fost de acord cu faptul ca manifestanti care nu au fost violenti au trebuit sa suporte gazele lacrimogene care s-au transferat in Piata Victoriei", a afirmat Firea.