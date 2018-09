El a afirmat, la iesirea de la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca in partid s-au acumulat niste tensiuni si ca vina pentru aceasta situatie apartine tuturor.

"Daca cineva vine si spune ca in partid totul este in regula, ca a inflorit laleaua in glastra, soarele e in fereastra, e perfect. Nu este. Este un moment de inflexiune, s-au acumulat niste tensiuni, s-au spus niste lucruri. Asteptam de aici incolo sa vedem ce se intampla. Vina este a tuturor. A unora ca nu au spus cand trebuie, a altora ca nu au ascultat cand trebuie", a spus Tudose.

Referindu-se la discutiile din partid pe tema demiterii ministrului de Interne, Carmen Dan, acesta a declarat: "Eu nu pot fi decat obiectiv, cu ghilimele. Eu am avut un conflict cu doamna Carmen Dan, tot dupa o chestie din asta. Eu stiam ceva, domnia sa sustine altceva".

Tudose a mai precizat ca asteapta rezultatele anchetei in cazul evenimentelor din 10 august, pentru a-si exprima un punct de vedere, scrie Agerpres.

"Nu exista nicio tara de pe planeta aceasta unde cineva care ridica mana asupra unei uniforme sa nu fie sanctionat, fie ca este vorba de pompieri, de politie, de jandarmi. In alta ordine de idei, nu este permis ca fortele de ordine, prin folosirea fortei, sa intelegem bataie cu pompa dupa ceafa. Si aici ma opresc cu divagatiile fiindca este o ancheta penala in curs si asteptam rezultatele. Doamna prefect spune ceva, doamna ministru de Interne spune altceva. Procurorul va compara si va spune", a conchis fostul prim-ministru.