Intrebata la plecarea de la sedinta CExN a PSD care este relatia sa in acest moment cu Liviu Dragnea, Gabriela Firea a raspuns: "Imi pare rau sa spun, dar este tensionata".



Totodata, Firea a precizat ca rezolvarea acestei situatii depinde mult si de Liviu Dragnea.



"Depinde mult si de dumnealui. Eu am fost intotdeauna un om al dialogului, dar la cum s-au pus astazi lucrurile in discutie si la cum a fost regia cu doamna Dan - care a scos din dosar xeroxuri cu SMS-uri si WhatsApp-uri, convorbiri particulare intre doamna prefect si un domn secretar de stat, adica totul a fost atat de bine pus la punct si regizat - si nu vrea sa renunte la domnia sa, incat clar ca acum e o bresa pur si simplu intre noi", a adaugat Firea.

"Mie mi se repeta la fiecare Comitet Executiv ca sunt noua in partid si ca s-o las mai moale cu propunerile prea curajoase si, daca se considera ca este nevoie de schimbarea conducerii partidului, cred ca trebuie doamnele si domnii care sunt mai vechi in partid sa analizeze si sa faca aceste propuneri, sa vada daca in urma votului exista un sufragiu majoritar si sa se organizeze sau nu congres. Nu pot eu, repet, om caruia i se reproseaza mereu ca este nou in politica si in partid, sa vin sa stric ordinea statutara a partidului", a afirmat Firea.

Intrebata de ce nu a adus in discutie in sedinta CExN retragerea lui Dragnea din fruntea partidului, Firea a spus ca i se reproseaza mereu ca este noua in partid.Totodata, ea a precizat ca simte ca PSD a pierdut din simpatizanti si ca ar trebui facut ceva.

"Simt ca am pierdut, din nefericire, chiar si oameni care ne-au simpatizat, ma refer si in tara si in marile orase si in Bucuresti si simt ca trebuie sa facem ceva. Care este acel ceva, nu trebuie sa spun doar eu, ca nu sunt guru PSD, sa spuna colegii, cei mai vechi", a mai spus Firea.

Firea sustine ca nu percepe ceea ce s-a intamplat la sedinta CExN ca "pe o lovitura"

"Nu o percep ca pe o lovitura (...) Am fost intotdeauna un om vertical, un om care, dupa ce si-a luat toate informatiile si a fost sigur pe ceea ce spune, a avut curajul, cu orice consecinte si cu orice aspecte mai putin placute care s-ar intampla, sa spuna lucruri pe nume. Sa nu ne mintim, sa nu fim ipocriti si nu cred ca trebuie sa-ti fie rusine, daca esti vertical si onest. (...) Simt ca timpul imi va da dreptate", a declarat Firea.

In ceea ce o priveste pe Viorica Dancila, Gabriela Firea a spus ca sefa Executivului "s-a comportat extraordinar" in sedinta CExN.

"Chiar si astazi doamna Dancila s-a comportat extraordinar, a fost extrem de echilibrata, nu a proferat jigniri, deci a incercat sa tina un echilibru si sa nu se plaseze neaparat in apararea cuiva, adica este un om de echipa si trebuie apreciate aceste calitati", a subliniat Firea.

Firea: Nu candidez la prezidentiale

Totodata, a mentionat ca nu va candida la functia de presedinte al Romaniei, insa si-a exprimat speranta ca PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale, scrie Agerpres

Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului.



"Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici de la alte persoane care doresc sa conduca partidul si se va dovedi ca eu am avut dreptate. (...) Domnul presedinte a afirmat ca nici el nu candideaza si ca impreuna vom discuta posibilitatea sa avem un candidat comun PSD-ALDE in persoana domnului Tariceanu, lucru care pe mine ma bucura, dar vreau sa va relatez, de asemenea, ca au aplaudat doar doi-trei oameni din sala", a spus Firea.

Firea: Tariceanu ar fi un presedinte de tara extraordinar

"Eu il stimez foarte mult pe domnul Tariceanu si ar fi un presedinte de tara extraordinar, dar pentru PSD, pentru sutele de mii de membri PSD din tara a ajunge acest partid in situatia sa nu aiba un candidat viabil si sa se bucure ca are alternativa la un partener de guvernare cu un scor mult mai mic in sondaje este un moment de mare tristete. Este un moment istoric la modul negativ. Intotdeauna PSD, stanga din Romania, a avut un candidat la presedintie. A castigat sau nu a castigat este dreptul romanilor sa voteze pe cine este bun ca presedinte", a adaugat Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei a sustinut ca il apreciaza pe liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si ca acesta "ar fi un presedinte de tara extraordinar", insa crede ca membrii PSD nu pot accepta ca partidul sa nu aiba propriul candidat.