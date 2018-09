Ea a declarat sambata, la Neptun, ca social-democratii trebuie sa guverneze atat pentru cei care i-au votat, cat si pentru cei care nu au facut acest lucru, dar si pentru romanii din afara granitelor.

"Degeaba uneori faci lucruri pentru oameni si oamenii sunt nemultumiti si ies in strada. (...) Evenimentul din 10 august, dupa parerea mea, trebuie tratat cu toata responsabilitatea, iar ancheta care a pornit trebuie sa se desfasoare cu celeritate. De ce spun lucrurile acestea? Pentru ca poate raspunsul la aceasta ancheta va reprezenta punctul de reconciliere. Trebuie sa recunoastem, trebuie sa stim cine au fost vinovatii, trebuie sa plateasca, daca sunt vinovati", a afirmat Andronescu.

Parlamentarul PSD crede ca partidul trebuie sa isi schimbe atitudinea fata de diaspora, scrie Agerpres.



"Diaspora reprezinta romanii care au fost nevoiti sa plece de aici si fata de care avem si noi o raspundere. (...) Cei care traiesc in afara granitelor tarii nu au plecat de bine de aici. Au plecat pentru ca nu au gasit - sa spunem - ceea ce este confortabil cu viata lor si cu meseria lor", a adaugat Ecaterina Andronescu.

Andronescu: Cred ca putem sa facem un Guvern mai performant

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, sambata, ca Partidul Social Democrat ar trebui sa aiba un Guvern mai performant decat cel din prezent.

Intrebata la Neptun, unde sambata are loc sedinta CExN a PSD, daca isi mentine pozitia dintr-o scrisoare adresata membrilor partidului prin care a cerut demisia lui Liviu Dragnea si schimbarea Guvernului, Ecaterina Andronescu a raspuns: "Eu nu ma dezic de lucrurile pe care le-am spus. Poate ca exista si alte solutii decat cele pe care eu le-am scris in scrisoare, dar ceea ce este clar: cred ca putem sa facem un Guvern mai performant decat cel care e. (...) Sunt oameni care fac performanta in actualul Guvern, dar sunt si oameni care nu dau rezultatele la care noi ne asteptam".



Totodata, chestionata ce parere are cu privire la faptul ca in sedinta CExN Gabriela Firea ar fi cerut demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, Ecaterina Andronescu a precizat: "Cred ca toate aceste lucruri trebuie sa fie discutate, si ce am scris eu in scrisoare si ce spune Gabriela Firea, pentru ca eu cred ca traim o perioada in care politica trebuie abordata putin mai mult decat pana acum, in sensul ca ceea ce se intampla trebuie discutat cu oamenii si nu trebuie create tensiuni si divizarea aceasta. (...) Trebuie sa dezbatem fara patima, cu rabdare si cu intelepciune, pentru ca oamenii ne-au trimis sa guvernam aceasta tara".



De asemenea, Ecaterina Andronescu a precizat ca ea nu este membru al Comitetului Executiv al PSD, precizand insa ca scrisoarea sa ar trebui discutata in CExN sau in cadrul intalnirii grupurilor parlamentare ale partidului, de sambata, de la Neptun.

"In sedinta grupurilor parlamentare care va avea loc dupa ce se va termina sedinta Comitetului Executiv, poate se va discuta acest lucru", a afirmat Ecaterina Andronescu.

In ceea ce priveste motivele pentru care ar trebui demis presedintele PSD, Liviu Dragnea, Ecaterina Andronescu a precizat: "Eu cred ca trebuie sa facem putin altfel ceea ce facem acum, sa guvernam putin diferit de pana acum si pentru partid, dar mai ales pentru tara, in sensul in care Guvernul sa fie mai performant si oamenii sa fie multumiti, sa nu iasa in strada".

In opinia sa, nu numai structurile de conducere ale PSD, ci si grupurile parlamentare ale partidului ar trebui sa dezbata problemele cu care se confrunta social-democratii si deciziile pe care acestia le iau.



"Cred ca nu numai structurile de conducere - Biroul Permanent si Comitetul Executiv - trebuie sa dezbata problemele cu care se confrunta si deciziile pe care le ia PSD, dar si grupurile parlamentare au rolul lor, pentru ca grupurile parlamentare sustin prin legislatie politica Guvernului si a partidului. Deci cred ca deciziile trebuie sa fie mai larg dezbatute", a aratat Andronescu.

Intrebata daca i s-a propus sa preia conducerea Ministerului Educatiei pentru a renunta la punctul sau de vedere, Andronescu a negat. "Nu. (...) Nici n-o sa mi se propuna si nici n-o sa accept", a spus ea.

De asemenea, Ecaterina Andronescu a mai spus ca nu a fost invitata la Scoala Politica de Vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate, care a avut loc vineri la Mamaia. "Trebuie sa spun cu amaraciune ca nu am fost invitata si, ca urmare, nu ma duc neinvitata", a afirmat Andronescu.