"Nu stiu daca se va discuta la CEX-ul de astazi, ea trebuie discutata mai larg si mai ales discutata cu societatea civila", a declarat Badalau, chestionat daca in sedinta CExN al PSD urmeaza sa se discute despre o ordonanta privind aministia si gratierea unor fapte penale.

"In sensul in care sa avem o justitie corecta, independenta si in care sa nu mai fie interferenta reala intre institutii si in care sa existe un punct zero in Romania. Poate terminam totusi discutia asta pe partea juridica, pe partea de abuzuri si vom avea un nou inceput. Cu siguranta as sustine-o", a mai spus el, citat de digi24.ro.

De asemenea, intrebat daca gratierea nu s-ar traduce prin interventia politicului in justitie, raspunsul lui Badalau: "Nu, ar insemna un punct zero pentru romani si ar insemna, cum sa va spun, un nou inceput, poate ne trebuie lucrul acesta atata timp cat planeaza extrem de multe suspiciuni vizavi de abuzurile din justitie".