Social-democratul este de parere ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar fi "extrem de bun pentru presedintia Romaniei".

"In istoria PSD a existat o cutuma in care presedintele partidului a candidat. In acelasi timp, am avut si in cadrul USL, daca va mai amintiti, un protocol in care domnul Crin Antonescu, din partea PNL, era candidatul la presedinte al aliantei, guvernarea, premierul, revenind la PSD. Si in acest moment, suntem intr-o alianta si nu este exclus ca domnul Tariceanu sa fie candidatul nostru, urmand in continuare ca PSD sa aiba prim-ministrul. Domnul Tariceanu este un om cu viziune, un om echilibrat, un om care ar fi extrem de bun pentru presedintia Romaniei si pentru romani", a mentionat el, citat de stirileprotv.ro.

El a mai precizat ca in partid vor fi discutii pe aceasta tema si ca "pana la urma, majoritatea va decide".