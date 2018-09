"Sunt si lucruri bune si lucruri mai putin bune si toate trebuie sa fie prezentate cu maxima sinceritate, cu gandul (...) la toti romanii si la faptul ca avem o mare responsabilitate noi, ca politicieni. Daca nu mai avem o legatura directa cu romanii, cred ca fiecare avem o problema in parte si nu cred ca trebuie sa ne gandim doar la cariera noastra individuala ca politicieni, ci in primul rand la parcursul tarii noastre", a declarat Firea, inaintea sedintei CExN a PSD, care se desfasoara sambata la Neptun.

Intrebata daca ea crede ca ar fi incercat presedintele PSD, Liviu Dragnea, sa o 'saboteze' din cauza pozitiei sale in partid si a imaginii sale bune, Firea a raspuns: "Nu vreau sa fac speculatii si nici sa comentez anumite zvonuri. Vreau sa spun tot ceea ce am de spus cu claritate si cu argumente in fata colegilor mei, sa raspund si intrebarilor, daca va fi cazul, sa lamurim anumite aspecte si ulterior, daca se va lua o decizie sau se va trage o concluzie, o voi transmite".

Firea: Nu pot sa anticipez ceea ce se va intampla in sedinta Comitetului Executiv

Chestionata daca se impune retragerea lui Dragnea din fruntea partidului, Firea a precizat: "Nu pot sa anticipez ceea ce se va intampla in sedinta Comitetului Executiv si ar fi o lipsa de respect fata de proprii mei colegi sa ma antepronunt".

De asemenea, ea a subliniat ca exista "un impas", pentru depasirea caruia trebuie gasite solutii, scrie Agerpres.



"Nu e vorba de nemultumirea sau multumirea Gabrielei Firea sau a altor colegi, nu discutam in acesti termeni. Fiecare va spune opinia sa cu privire la starea in care se afla tara in acest moment si cu privire la raspunsul partidului nostru, la situatia politica din tara si drumul pe care il avem de parcurs impreuna, solutiile pe care le gasim impreuna pentru depasirea unui impas pe care trebuie sa recunoastem ca exista. De aici inainte, daca vom fi si sper sa fim maturi, responsabili, inteligenti, vom gasi solutii bune", a aratat Firea.

Totodata, ea a precizat ca este "un om de constructie".

Intrebata daca se simte izolata in PSD, Firea a precizat: "Nu prea sunt persoana care sa poata sa fie izolata".

Ea a mai aratat ca a lipsit vineri de la Scoala Politica de Vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate (OFSD) de la Mamaia, din cauza ca a participat la o discutie informala.



"Am lipsit la Scoala de Vara a doamnelor social democrate pentru ca am fost chemata la alta intalnire a presedintilor de organizatii si de aceea m-am scuzat fata de colegele mele, de obicei nu lipseam (...) Era o discutie informala inainte de sedinta Comitetului Executiv. Nu s-au luat decizii, a fost doar o discutie", a afirmat Firea.

Firea: sunt ramaneri in urma atat in programul de guvernare national, cat si cel de guvernare locala

"Eu sunt preocupata si indurerata de multe ori de faptul ca nu se fac progrese in domeniul administrativ, (...) sunt ramaneri in urma atat in programul de guvernare national, cat si cel de guvernare locala privind Capitala si in ceea ce priveste fuziunea ELCEN-RADET si in ceea ce priveste alte proiecte importante, transferarea centurii si a metroului de la Ministerului Transporturilor catre Primaria Capitalei", a declarat Firea, inaintea sedintei CExN, care se desfasoara sambata la Neptun.

Intrebata daca sustine o eventuala ordonanta de urgenta privind amnistia, Firea a raspuns:

Totodata, chestionata daca are nemultumiri legate de guvernare si daca este necesara o remaniere, Firea a precizat: "Doamna prim-ministru cu siguranta va face si o prezentare a situatiei din Guvern si este dreptul domniei sale sa ne comunice, sa ne spuna cu ce ministri colaboreaza mai bine, acolo unde sunt anumite minusuri, unde ar trebui sa fie facute anumite schimbari, imbunatatiri".

Firea a subliniat, insa, ca exista anumite grupuri de lucru interministeriale care lucreaza "de mult prea mult timp" pentru a da "solutii care sunt evidente".