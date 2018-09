"Dragnea baga mana adanc in buzunarul dumneavoastra pentru a ascunde dezastrul din economie.

In primele 7 luni din 2018 a dublat subventiile pentru companiile de stat care se sustin din venituri proprii (se sustin din venturi proprii cu bani de la bugetul de stat, socialism ca la carte).



Aproape 2 miliarde euro in 7 luni doar pentru aceste companii de la bugetul de stat. Acestea sunt companiile vizate de amnistia asa zisului ministru al finantelor publice.

Deficit bugetar ca in perioade de criza, subventii pentru companii de stat care ar trebui sa se finanteze singure, ajutoare de stat peste ajutoare de stat... Asa arata o economie competitiva si sanatoasa? The writing is on the wall, prieteni.

Din contra, asa arata o economie in picaj...ramane doar sa vedem daca ne alegem cu "soft landing sau hard landing".

La cat sunt de incompetenti si ticalosi, hard landing scrie pe noi (2008 o sa ni se para floare la ureche) .

P.S. Asa cum am promis, intram in detaliul acestei executii bugetare.

P.P.S. sa nu uitati, rectificarea bugetara taie aproximativ 2 miliarde lei de la investitii", a scris Florin Citu pe Facebook.