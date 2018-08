"Ce vocal a devenit 'lenesul' de cand i-a fost taiat bugetul pentru al doilea bucatar din alaiul prezidential! #incetincetisor", a scris Valcov pe contul sau de Facebook dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat din nou guvernul, facand un al doilea apel pentru rezolvarea situatiei create de pesta porcina.



In urma doua zile, Darius Valcov posta o fotografie in care presedintele Klaus Iohannis rupe Romania in doua, insotita de mesajul: "Cat poti sa fii de ticalos sa vorbesti de blocarea platilor pentru crescatorii romani afectati de pesta porcina, atata timp cat tu esti cel care ai amanat rectificarea bugetara prin care Guvernul aloca 110 milioane de lei pentru acestia!?"